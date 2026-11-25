ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਿਆ ਲੱਖਪਤੀ, 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ 21 ਲੱਖ
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Published : November 25, 2026 at 11:32 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਫਿਲੋਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡੀਅਰ ਲਾਟਰੀ ਬੰਪਰ ਵੀਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਲੱਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਖਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ, 'ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਟਰੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਟਿਕਟ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਹਫਤੇ ਵਾਰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 21 ਲੱਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ। ਟਿਕਟ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗਾਂਧੀ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ'। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਗਾਂਧੀ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਾਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਪਰ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਵਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ'। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਲੱਖਪਤੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋਹੜੀ ਬੰਪਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰੂਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਫਿਲੋਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡੀਅਰ ਲਾਟਰੀ ਬੰਪਰ ਵੀਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਲੱਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਖਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ, 'ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਟਰੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਟਿਕਟ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਹਫਤੇ ਵਾਰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ 21 ਲੱਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ। ਟਿਕਟ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗਾਂਧੀ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ'। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਗਾਂਧੀ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਾਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਪਰ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਵਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ'। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਲੱਖਪਤੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋਹੜੀ ਬੰਪਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰੂਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।