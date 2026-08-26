ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਕਈ 'ਦਿਲ', ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਅਪਣੀ ਵਸੀਅਤ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਬਾਂਡ
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Published : August 26, 2026 at 2:19 PM IST
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: "ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੋ...", ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਸਤੀਏਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਦੀਪ ਭੁੱਲਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਅਨੂਠੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਨੇ ਸਣੇ ਬਾਂਡ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਫਡੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਵੀ ਉਸ (ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ) ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਹਦ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹਨ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ- ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: "ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੋ...", ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਸਤੀਏਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਦੀਪ ਭੁੱਲਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਅਨੂਠੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਨੇ ਸਣੇ ਬਾਂਡ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਫਡੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਵੀ ਉਸ (ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ) ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਹਦ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹਨ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ- ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।