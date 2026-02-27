ETV Bharat / Videos

ਅਦਾਲਤ 'ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ - ARVIND KEJRIWA LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ARVIND KEJRIWA LIVE (Etv Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 27, 2026 at 4:21 PM IST

|

Updated : February 27, 2026 at 4:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਬੀਆਈ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਕੀਲ (Prosecutors) ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।" ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋ ਪਏ। ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਲ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਬੀਆਈ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਕੀਲ (Prosecutors) ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।" ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋ ਪਏ। ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਲ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ।

Last Updated : February 27, 2026 at 4:37 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ARVIND KEJRIWAL ACQUITTED
REACTION ON KEJRIWAL ACQUITTED
LIQUOR SCAM CASE
ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲਾ
ARVIND KEJRIWA LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Punjabi Team

...view details

ਸੰਬੰਧਤ ਲੇਖ

Modi Addresses Knesset,

PM MODI LIVE: ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੇਸੈੱਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

February 25, 2026 at 10:01 PM IST
CM Bhagwant Singh Mann attending Qila Raipur Rural Olympics

ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

February 19, 2026 at 3:58 PM IST
Union Budget 2026

Union Budget 2026 LIVE: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬਜਟ

February 1, 2026 at 11:03 AM IST
republic day live

LIVE: 77ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ: ਕਰਤੱਵਯ ਪੱਥ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੰਗ, ਸ਼ਾਨ-ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ

January 26, 2026 at 10:07 AM IST

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.