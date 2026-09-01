ETV Bharat / Videos

ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਟਨ ਪਨੀਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਬਤ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਈ ਟਨ ਪਨੀਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਬਤ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 1, 2026 at 5:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਜਲੰਧਰ: ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਨੀਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਨੇੜੇ ਪਨੀਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨੀਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਨੀਰ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਨੀਰ ਜਲੰਧਰ, ਆਦਮਪੁਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਅੱਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। 

ਜਲੰਧਰ: ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਨੀਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਨੇੜੇ ਪਨੀਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨੀਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਨੀਰ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਨੀਰ ਜਲੰਧਰ, ਆਦਮਪੁਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਅੱਗੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। 

For All Latest Updates

TAGGED:

JALANDHAR FOOD SAFETY DEPARTMENT
FAKE PANEER NEWS
ਜਲੰਧਰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ
ਜਲੰਧਰ ਖਬਰ
JALANDHAR FAKE PANEER

ਸੰਬੰਧਤ ਲੇਖ

The right side of a three-storey building in Bassi Pathana suddenly collapsed

ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਈ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ, ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚਿਆ ਮਾਲਕ

August 30, 2026 at 6:30 PM IST
satiye wala ferozepur Sarpanch Kuldeep singh bhullar

ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਕਈ 'ਦਿਲ', ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਅਪਣੀ ਵਸੀਅਤ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਬਾਂਡ

August 26, 2026 at 2:19 PM IST
increase sugar price

ਹਾਏ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਫੁੱਟਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ !

August 21, 2026 at 11:12 PM IST
Impact of bandh

ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ, ਵੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ

August 21, 2026 at 11:00 AM IST

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.