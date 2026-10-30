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ਟਾਟਾ ਕਾਰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ!

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ਟਾਟਾ ਕਾਰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ! (ETV Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 30, 2026 at 11:01 AM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਗਿੱਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਟਾਟਾ ਕਾਰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਧਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 6 ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਮਲੇ ਵਲੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਗਈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਗਿੱਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਟਾਟਾ ਕਾਰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਧਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 6 ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਮਲੇ ਵਲੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਗਈ।

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TAGGED:

TATA CAR SPARE PARTS WAREHOUSE
LUDHIANA GILL ROAD FIRE INCIDENT
ਟਾਟਾ ਕਾਰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ
ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਗੋਦਾਮ
FIRE IN TATA CAR SPARE PARTS

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