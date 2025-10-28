ETV Bharat / Videos

ਛੱਤਬੀਰ ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ, ਸੜੇ 20 ਤੋਂ 25 ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ - ELECTRIC VEHICLES CAUGHT FIRE

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 28, 2025 at 10:18 PM IST

ਮੋਹਾਲੀ: ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਛੱਤਬੀਰ ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 25 ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਅਤੇ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚਿੜੀਆਘਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਛੱਤਬੀੜ ਚਿੜੀਆਘਰ
CHHATBIR ZOO
E RICKSHAW FIRE
ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ
ELECTRIC VEHICLES CAUGHT FIRE

