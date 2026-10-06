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ਚੀਤੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਨਮੀ KJP21 ਨੇ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਨਮ

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ਮਾਦਾ ਚੀਤੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ (Etv Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 6, 2026 at 8:57 PM IST

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ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ 32 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਾਦਾ ਚੀਤਾ, KJP21, ਨੇ ਪੰਜ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੀਤਾ' ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 60 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 41 ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬੋਤਸਵਾਨਾ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਰ ਚੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੋਤਸਵਾਨਾ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ 32 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਾਦਾ ਚੀਤਾ, KJP21, ਨੇ ਪੰਜ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੀਤਾ' ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 60 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 41 ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬੋਤਸਵਾਨਾ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਰ ਚੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੋਤਸਵਾਨਾ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

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TAGGED:

KJP21
PROJECT CHEETAH
BHUPENDER YADAV
KUNO NATIONAL PARK
KUNO NATIONAL PARK

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