ETV Bharat / Videos

ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ DC ਦਫ਼ਤਰ, ਕਿਹਾ- 'ਕੈਂਸਰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ' - DC OFFICE OF SRI MUKTSAR SAHIB

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ (Etv Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 9, 2026 at 11:15 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਵਾਂਗ ਮੋਘੇ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਹੀ ਤਹਿਤ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਫਜੂਲ ਖਰਚੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ 2000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਘੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਵਾਂਗ ਮੋਘੇ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਹੀ ਤਹਿਤ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਫਜੂਲ ਖਰਚੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ 2000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਘੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ
MALWA CANAL
DC OFFICE OF SRI MUKTSAR SAHIB
ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
DC OFFICE OF SRI MUKTSAR SAHIB

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Punjabi Team

...view details

ਸੰਬੰਧਤ ਲੇਖ

POLICE TRACE LOST MOBILE PHONES

300 ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਾਪਸ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰੇਸ

January 7, 2026 at 5:06 PM IST
Rupnagar police

ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ, 5 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

January 6, 2026 at 1:11 PM IST
Grandmother and granddaughter die due to canter accident in Sri Fatehgarh Sahib

ਕੈਂਟਰ ਨੇ ਦਾਦੀ-ਪੋਤੀ ਦੀ ਲਈ ਜਾਨ, ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਈ ਸੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਫੜ੍ਹੀ

January 6, 2026 at 9:12 AM IST
DEAD BODY NEWBORN BABY

ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਿਲੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ, ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੱਤ

January 2, 2026 at 5:25 PM IST

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.