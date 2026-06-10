ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਮਿੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਘਿਰਾਓ - CONGRESS MLA RANA GURJIT SINGH
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Published : June 10, 2026 at 7:04 PM IST
ਤਰਨ ਤਾਰਨ : ਖੇਮਕਰਨ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਲਟੋਹਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਡੰਪ ਕੀਤੀ ਪਰਾਲੀ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਸ਼ੁਗਰ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਦੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ 2024 ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਢਾਈ 3 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਣਾ ਸ਼ੁਗਰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਪਰਾਲੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਚਲਦੇ ਪਰਾਲੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤਰਨ ਤਾਰਨ : ਖੇਮਕਰਨ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਲਟੋਹਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਡੰਪ ਕੀਤੀ ਪਰਾਲੀ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਸ਼ੁਗਰ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਦੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ 2024 ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਢਾਈ 3 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਣਾ ਸ਼ੁਗਰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਪਰਾਲੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਚਲਦੇ ਪਰਾਲੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।