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ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਮਿੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਘਿਰਾਓ - CONGRESS MLA RANA GURJIT SINGH

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ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਮਿੱਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ (Etv bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 10, 2026 at 7:04 PM IST

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ਤਰਨ ਤਾਰਨ : ਖੇਮਕਰਨ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਲਟੋਹਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਡੰਪ ਕੀਤੀ ਪਰਾਲੀ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਸ਼ੁਗਰ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਦੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ 2024 ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਢਾਈ 3 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਣਾ ਸ਼ੁਗਰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਪਰਾਲੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਚਲਦੇ ਪਰਾਲੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਤਰਨ ਤਾਰਨ : ਖੇਮਕਰਨ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਲਟੋਹਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਡੰਪ ਕੀਤੀ ਪਰਾਲੀ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਸ਼ੁਗਰ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਦੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ 2024 ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਢਾਈ 3 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਣਾ ਸ਼ੁਗਰ ਮਿੱਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਪਰਾਲੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਚਲਦੇ ਪਰਾਲੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

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TAGGED:

ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ
ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ
STORED STUBBLE IN TARN TARAN
RANA SUGAR MILL TARN TARAN
CONGRESS MLA RANA GURJIT SINGH

ABOUT THE AUTHOR

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ETV Bharat Punjabi Team

The extensive reach and unwavering dedication of ETV Bharat Punjabi in highlighting the diverse narratives and events from each of the 23 districts of the state, make it a key media service. With a widespread footprint spanning the entire state, it offers special and exclusive content, besides encounters, as it happens, with its remarkable ability to encompass a diverse spectrum of viewpoints....view details

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