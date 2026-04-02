ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਕਣਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮੰਗ - SRI MUKTSAR SAHIB CROPS DAMAGED
Published : April 2, 2026 at 2:01 PM IST
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ, ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਪੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਜੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਟਾਈ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਫ਼ਸਲ ਹੁਣ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਛ ਗਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਬੀਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਝਾੜ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਹੋਰ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕਟਾਈ ਉਪਰੰਤ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਸ ਮਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਉਪਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
