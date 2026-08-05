E20 ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ? ਮਕੈਨਿਕ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੁਰਜਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੀਤਾ Live Test, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ - ਈ20 ਪੈਟਰੋਲ
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Published : August 5, 2026 at 2:17 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ (E20 ਪੈਟਰੋਲ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਪੁਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਗੁਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਈ20 ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ 2 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮਾਈਲੇਜ ਘੱਟਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਪੁਰਜੇ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਬੜ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਈ 20 ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਦ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।"
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ (E20 ਪੈਟਰੋਲ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਪੁਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਗੁਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਈ20 ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ 2 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮਾਈਲੇਜ ਘੱਟਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਪੁਰਜੇ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਬੜ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਈ 20 ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਦ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।"