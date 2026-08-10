MLA ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ, ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ - ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ
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Published : August 10, 2026 at 5:48 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤੰਜ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਲਾਤ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤੰਜ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਲਾਤ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ।