ਜਦੋਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ, ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਤਿੱਖੀ ਤਕਰਾਰ - PUNJAB BUDGET SESSION

ਜਦੋਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ (Etv Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 9, 2026 at 4:03 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸਾ ਹੰਗਾਮਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 12 ਵਜੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜੋ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਪਾਹੜਾ ਅਤੇ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਡਟ ਗਏ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦੇ ਗਿਣਵਾਏ ਤਾਂ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।  

PUNJAB VIDHAN SABHA SESSION
PUNJAB BUDGET 2026
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
PRATAP SINGH BAJWA
PUNJAB BUDGET SESSION

ETV Bharat Punjabi Team

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

