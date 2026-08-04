'ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ', E20 ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਘੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ - SANDEEP JAKHAR TARGET PUNJAB GOVT
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Published : August 4, 2026 at 6:11 PM IST|
Updated : August 4, 2026 at 6:18 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 'ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ? ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ? ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪੇਸ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ! ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਹੀ ਲੈਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੁਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 'ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ? ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ? ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪੇਸ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ! ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਹੀ ਲੈਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੁਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।