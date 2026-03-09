ETV Bharat / Videos

"1000 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਐਲਾਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਲੁੱਟੇ ਨਾ ਜਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓ", ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ (ETV Bharat)

Published : March 9, 2026 at 4:40 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਅਬੋਹਰ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਮਐਲਏ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਲੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਰੁਪਏ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਤੇ ਲੁੱਟੇ ਨਾ ਜਾਣ ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰੋ।

