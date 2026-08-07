ETV Bharat / Videos

"ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ", 'ਸੋਨਾ ਲੱਭਣ' ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਘੇਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ - GOLD DEPOSITS IN PUNJAB

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਘੇਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਦਾ ਬਿਆਨ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 7, 2026 at 4:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਰੇਨਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਹਾਸੋਹੀਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੋਇਲ ਸਾਬ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ) ਨੇ ਸੋਨਾ ਵੀ ਲੱਭ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੁੱਝ ਫੀਸਦੀ ਰੇਤ ਉਪਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਗਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੋਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ('ਆਪ' ਮੰਤਰੀ) ਨੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿ 10 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਗੰਗਾਨਗਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਵਿੱਚ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਸਰਕਾਰ) ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਟਾਸ਼ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਹੈ।" ਈਥਾਨੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ,"ਮੈਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਈਥਾਨੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ।"

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਰੇਨਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਹਾਸੋਹੀਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੋਇਲ ਸਾਬ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ) ਨੇ ਸੋਨਾ ਵੀ ਲੱਭ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੁੱਝ ਫੀਸਦੀ ਰੇਤ ਉਪਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਗਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੋਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ('ਆਪ' ਮੰਤਰੀ) ਨੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿ 10 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਗੰਗਾਨਗਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਵਿੱਚ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਸਰਕਾਰ) ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਟਾਸ਼ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਹੈ।" ਈਥਾਨੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ,"ਮੈਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਈਥਾਨੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ।"

For All Latest Updates

TAGGED:

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ
ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ
GOLD DEPOSITS IN PUNJAB
CONGRESS MLA RANA GURJEET SINGH

ਸੰਬੰਧਤ ਲੇਖ

SRI GURU HARKRISHAN SAHIB JI

ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਅਲੌਕਿਕ ਦੀਪਮਾਲਾ, ਦਿਲਕਸ਼ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀਲਿਆ

August 7, 2026 at 10:25 PM IST
PUNJAB VIDHAN SABHA

"ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਓਨਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ", ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਦਾ ਬਿਆਨ

August 7, 2026 at 7:26 PM IST
PUNJAB VIDHAN SABHA SESSION

ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ, 5 ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਈ ਹਾਸਿਲ, ਸੁਣੋ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਤੱਤੇ ਬੋਲ...

August 7, 2026 at 6:46 PM IST
gold was discovered in Punjab

ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ! ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੋਨਾ, ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

August 7, 2026 at 6:40 PM IST

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.