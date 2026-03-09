ETV Bharat / Videos

“ਸਪੀਕਰ ਇੰਝ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹੋਵੇ”, ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ - ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ

ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 9, 2026 at 3:06 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ 35 ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।"

