“ਸਪੀਕਰ ਇੰਝ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹੋਵੇ”, ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ - ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
Published : March 9, 2026 at 3:06 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ 35 ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।"
