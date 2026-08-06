ਕਾਂਗਰਸ MLA ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਹੀਆਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ - ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
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Published : August 6, 2026 at 4:00 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ।"
"ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ’ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ’ਤੇ ਜੂੰਅ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਮੀਂਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"- ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ,ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ
ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ?
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਸਦ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਪਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਸ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।" ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ।"
"ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ’ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ’ਤੇ ਜੂੰਅ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਮੀਂਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"- ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ,ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ
ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ?
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਸਦ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਪਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਸ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।" ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
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