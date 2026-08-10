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ਵਿਧਾਨਸਭਾ 'ਚ 'ਆਪ' 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਕਾਂਗਰਸ MLA ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ, ਬੋਲੇ 'ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਤਲ' ! - CONGRESS MLA AVTAR HENRY

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ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ (etv bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 10, 2026 at 10:57 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਜੂਨੀਅਰ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਮ 9 ਬਿਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਪੈਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੂਨੀਅਵਰਸਿਟੀਆਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਜੂਨੀਅਰ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਮ 9 ਬਿਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਪੈਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੂਨੀਅਵਰਸਿਟੀਆਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ।  

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TAGGED:

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ
CONGRESS MLA AVTAR HENRY

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