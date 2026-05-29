ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ LIVE - CM LIVE

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 29, 2026 at 5:27 PM IST

Updated : May 29, 2026 at 5:55 PM IST

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, 75 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ 20 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 1,896 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੌਚਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ 'ਆਪ' ਨੇ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਟਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ live... ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' 'ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ.. ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ.. ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ETV Bharat Punjabi Team

The extensive reach and unwavering dedication of ETV Bharat Punjabi in highlighting the diverse narratives and events from each of the 23 districts of the state, make it a key media service. With a widespread footprint spanning the entire state, it offers special and exclusive content, besides encounters, as it happens, with its remarkable ability to encompass a diverse spectrum of viewpoints....view details

