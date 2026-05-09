ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੈਦੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਪੈਸੇ, ਦੇਖੋ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ 'ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ' - BURHAIL MODEL JAIL STORE
Published : May 9, 2026 at 9:10 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੈਦੀ, ਆਮ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਟੀਟੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 22 ਸਥਿਤ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ (ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਊਟਲੈਟ ਦੀ ਮੈਨੇਜਰ ਜਯਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਇਹ ਆਊਟਲੈਟ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ, ਕਢਾਈ, ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
