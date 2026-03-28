Chandigarh Air Show: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ, ਦੇਖੋ LIVE - SUKHNA LAKE AIR SHOW

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 28, 2026 at 10:27 AM IST

Updated : March 28, 2026 at 10:33 AM IST

ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ 26 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਅੱਜ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸੂਰਿਆਕਿਰਨ ਟੀਮ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਟੰਟ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਇਸ ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। 10,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੱਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਟੀਯੂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

