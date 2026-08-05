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ਸੁਨਾਮ ’ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਬੁੱਤਾਂ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ - SHAHEED UDHAM STATUE CONTROVERSY

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ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ (etv bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 5, 2026 at 4:04 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ  ਨੂੰ 68,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ  ਨੂੰ 68,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 

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TAGGED:

STATUES SHAHEED UDHAM SINGH
CONTROVERSY SHAHEED UDHAM STATUES
ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਬੁੱਤ ਵਿਵਾਦ
SHAHEED UDHAM STATUE CONTROVERSY
SHAHEED UDHAM STATUE CONTROVERSY

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