Live: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ - ISB LIVE
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Published : June 19, 2026 at 6:13 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ (ISB) ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਫਨੀ ਬੈਂਡ, 'ਸੁਰੰਜਲੀ' ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ISB ਵਿਖੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵੇਖੀਏ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਰਾਮੋਜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ CSR ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 450 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਰਾਮੋਜੀ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ISB ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਖੋਜ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਫਨੀ ਬੈਂਡ, 'ਸੁਰੰਜਲੀ' ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਾਮੋਜੀ ਰਾਓ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ (ISB) ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਫਨੀ ਬੈਂਡ, 'ਸੁਰੰਜਲੀ' ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ISB ਵਿਖੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵੇਖੀਏ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਰਾਮੋਜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ CSR ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 450 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਰਾਮੋਜੀ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ISB ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਖੋਜ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਫਨੀ ਬੈਂਡ, 'ਸੁਰੰਜਲੀ' ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।