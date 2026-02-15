ETV Bharat / Videos

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਹ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਸਜਾਈਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ - MUKTSAR WEDDING VIRAL

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਰੌਣਕਾਂ (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 15, 2026 at 5:23 PM IST

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ: ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਸਲਵਾਰ ਪਾਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਗੋਰੇ ਗੋਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਮੰਨੋਰੰਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਆਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਸੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਧੜਾਧੜ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਰੇ ਗੋਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣੇ ਦਾ ਅਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਹ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਹ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਮੁਟਿਆਰਾਂ
SRI MUKTSAR SAHIB WEDDING
MUKTSAR WEDDING VIRAL

ETV Bharat Punjabi Team

