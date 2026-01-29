ETV Bharat / Videos

ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੁਰਾਤਨ ਬਿਜਲੀ ਖੰਭਾ ਸਥਾਪਿਤ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਤਿਹਾਸ - ANCIENT ELECTRICITY POLE

ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਤਿਹਾਸ (ETV BHARAT)

Published : January 29, 2026 at 2:16 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਪੁਰਾਤਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੰਭਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 1897 ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਖੰਭੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ। 

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

