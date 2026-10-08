‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚਾ’ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਣਨਗੇ ID ਕਾਰਡ? GI ਟੈਗ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼
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Published : October 8, 2026 at 3:28 PM IST
ਤਾਜ਼ੇ ਬਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਸ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਨਰਮ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੱਖਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਛੋਲੇ, ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੁਆਦ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਆਲੂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਕੁਲਚਾ ਇਸਦੇ ਕਰਿਸਪ, ਫਲੈਕੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸੁਆਦੀ ਭਰਾਈ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਪਕਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਲਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਲੇ, ਚਟਨੀ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪਛਾਣ, ਰਵਾਇਤੀ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਟੱਫਡ ਕੁਲਚਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਕਵਾਨ ਲਈ GI ਟੈਗ, ਜਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਕੇਤ (GI) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ GI ਟੈਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਤਾਜ਼ੇ ਬਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਸ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਨਰਮ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੱਖਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਛੋਲੇ, ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਕਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੁਆਦ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਆਲੂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਕੁਲਚਾ ਇਸਦੇ ਕਰਿਸਪ, ਫਲੈਕੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸੁਆਦੀ ਭਰਾਈ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਪਕਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਲਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਲੇ, ਚਟਨੀ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪਛਾਣ, ਰਵਾਇਤੀ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਟੱਫਡ ਕੁਲਚਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਕਵਾਨ ਲਈ GI ਟੈਗ, ਜਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਕੇਤ (GI) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ GI ਟੈਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।