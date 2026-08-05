ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਵਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ, ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ? - ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
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Published : August 5, 2026 at 1:25 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਸੋ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਤਲ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਐਮਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਵੋਟ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਜਿੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ MPLAD ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਸੋ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਤਲ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਐਮਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਵੋਟ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਜਿੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ MPLAD ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।"