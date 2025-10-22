ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਹੋਈ ਖਰਾਬ, ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 160 ਤੋਂ ਪਾਰ - SANGRUR POLLUTION
Published : October 22, 2025 at 3:31 PM IST
ਸੰਗਰੂਰ: ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 160 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੋਸ਼ਨ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
