ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਹੋਈ ਖਰਾਬ, ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 160 ਤੋਂ ਪਾਰ - SANGRUR POLLUTION

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 22, 2025 at 3:31 PM IST

ਸੰਗਰੂਰ: ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 160 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੋਸ਼ਨ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਸੰਗਰੂਰ
ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ
AIR QUALITY
SANGRUR POLLUTION

ETV Bharat Punjabi Team

