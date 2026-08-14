ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੋਸ਼, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਹੌਂਸਲਾ - AMRITSAR ATTARI BORDER
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Published : August 14, 2026 at 10:47 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਹੋਈ ਰਿਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬੇ ਅਤੇ ਜਾਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ, ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਦਮਤਾਲ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਹੋਈ ਰਿਟਰੀਟ ਸੈਰੇਮਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬੇ ਅਤੇ ਜਾਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ, ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਦਮਤਾਲ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।