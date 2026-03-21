ਹੈਪੀ ਸਰਪੰਚ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ, 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜੇ - HAPPY SARPANCH MURDER CASE

14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 21, 2026 at 12:08 PM IST

ਮੋਗਾ: ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੈਪੀ ਸਰਪੰਚ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਬੱਬਲੂ), ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 6 ਤੋਂ 7 ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਜੱਸੂ), ਯੋਗੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਬ੍ਰਾਹਮਣ) ਅਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਹੁੰਡਾ) ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।


 

ਸੰਬੰਧਤ ਲੇਖ

Sidhu Moosewala murder case

10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

March 20, 2026 at 5:50 PM IST
AMRITSAR RAILWAY POLICE

100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁੰਮ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ, ਜੀਆਰਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

March 18, 2026 at 3:10 PM IST
NIKKA SIDHU BIRTHDAY

2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਛੋਟਾ ਸਿੱਧੂ, ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਕੱਟਿਆ ਕੇਕ

March 17, 2026 at 8:24 PM IST
AAP MLA KULDEEP DHALIWAL

ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਾਮਯਾਬ, ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ 2 ਬਿੱਲ ਹੋਏ ਪਾਸ

March 16, 2026 at 8:30 PM IST

