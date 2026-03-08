ETV Bharat / Videos

'ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ', ਸਾਂਸਦ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਗਿਣਵਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦੇ - MEET HAYER ON PUNJAB BUDGET

ਸਾਂਸਦ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਗਿਣਵਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦੇ

Published : March 8, 2026 at 8:24 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਊ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦੇ ਗਿਣਵਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖ਼ਤਮ-ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ, ਘਰ-ਘਰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ, 2500 ਰੁਪਏ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਧੂਰੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026
MAWAAN DHIAN SATKAR YOJNA
PUNJAB BUDGET 2026
MEET HAYER ON PUNJAB BUDGET

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

