ETV Bharat / Videos

'ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ?', ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਲਾਈ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ - MLA RANA INDER ON SACRILIGE BILL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 13, 2026 at 9:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਈ ਖਦਸ਼ੇ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੋਲ ਗਏ? ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗਏ? ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਹੁਕਮ ਲਿਆ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ। ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ? ਹਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਰੂਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਏ? ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰੂਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਕੀ ਇਹ ਰੂਲ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੇ?ਨਿੱਜਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਹੋਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲਏ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।

For All Latest Updates

TAGGED:

PUNJAB VIDHAN SABHA 2026
ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ
MLA RANA RAISES QUESTIONS AAP GOVT
MLA RANA INDER ON SACRILIGE BILL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.