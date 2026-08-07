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ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ,ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਰਦਾਸ਼: ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ - ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ

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ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ (Etv bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 7, 2026 at 3:26 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ।

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TAGGED:

VIJAY GOEL 121
PUNJAB VIDHAN SABHA
ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ
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