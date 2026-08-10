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ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ 'ਆਪ' MLA ਹੋਇਆ ਸਿੱਧਾ, ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ! - PUNJAB VIDHAN SABHA SESSION

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'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਨੀਸ਼ ਦਹੀਆ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ (etv bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 10, 2026 at 7:10 PM IST

|

Updated : August 10, 2026 at 10:25 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਹੀਆ ਨਾਲ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਬਿਲ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਸਿਰਫ 2-3 ਜਾਂ ਫਿਰ 4 ਸੋਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੋ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15-20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 65 ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਬ੍ਹ ਨੂੰ  ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨਕਾਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤੀਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਹੀਆ ਨਾਲ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਬਿਲ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਸਿਰਫ 2-3 ਜਾਂ ਫਿਰ 4 ਸੋਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੋ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15-20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 65 ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਬ੍ਹ ਨੂੰ  ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨਕਾਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤੀਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।  

Last Updated : August 10, 2026 at 10:25 PM IST

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TAGGED:

ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਨੀਸ਼ ਦਹੀਆ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ
PUNJAB VIDHAN SABHA SESSION
AAP MLA RAJNISH DAHIYA

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