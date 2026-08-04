'ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਨੀ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ' - AAP MLA RANDHAWA
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Published : August 4, 2026 at 7:00 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਈ20 ਤੇਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਈ20 ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਾਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਹੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਈ20 ਤੇਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਈ20 ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਾਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਹੀ ਹੈ।