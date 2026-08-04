ETV Bharat / Videos

'ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਨੀ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ' - AAP MLA RANDHAWA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ (Etv Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 4, 2026 at 7:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਈ20 ਤੇਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਈ20 ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਾਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਈ20 ਤੇਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਈ20 ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਾਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਹੀ ਹੈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ
AAP MLA RANDHAWA
KULJIT SINGH RANDHAWA

ਸੰਬੰਧਤ ਲੇਖ

Jakhar targets Punjab government over E20 policy

'ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ', E20 ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਘੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

August 4, 2026 at 6:11 PM IST
E 20 PETROL ISSUE

"E20 ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਕੇਵਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ", ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਸਪੀਕਰ...

August 4, 2026 at 3:45 PM IST
'AAP and BJP Share the Same Ideology': Why Congress MLA Pargat Singh Made This Bold Statement

'AAP-BJP ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੀ', ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ?

August 3, 2026 at 8:16 PM IST
AAP-Congress Face-Off inside Punjab Assembly: Opposition Walks Out Demanding Education Minister Harjot Bains Resignation

ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ 'ਆਪ'-ਕਾਂਗਰਸ, ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਾਕਆਊਟ

August 3, 2026 at 7:50 PM IST

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.