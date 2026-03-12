"10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ", ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਾਧੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ - PUNJAB VIDHAN SABHA
Published : March 12, 2026 at 6:51 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਅਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਮਤਾ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਠੋਕ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਉਹ ਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਹਿਰਾ ਸਾਬ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤ ਲਓ।
