ETV Bharat / Videos

"10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ", ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਾਧੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ - PUNJAB VIDHAN SABHA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ (Etv Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 12, 2026 at 6:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਅਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਮਤਾ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਠੋਕ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਉਹ ਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਹਿਰਾ ਸਾਬ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤ ਲਓ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਅਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਮਤਾ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਠੋਕ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਉਹ ਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਹਿਰਾ ਸਾਬ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤ ਲਓ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ
ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2026
PUNJAB VIDHAN SABHA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Punjabi Team

...view details

ਸੰਬੰਧਤ ਲੇਖ

MLA CHADHA ON HIMACHA ENTRY TAX

“ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਲਾਵੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ”, ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰੱਖੀ ਮੰਗ

March 11, 2026 at 4:05 PM IST
MLA Baljinder Kaur furious over statement

"ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ 'ਚ ਹੰਕਾਰ", ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਭੜਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ

March 11, 2026 at 2:28 PM IST
SUKHPAL KHAIRA WILL HAVE APOLOGIZE

ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟੀ ‘ਆਪ’, ਕਿਹਾ- ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ ਰੱਦ

March 11, 2026 at 2:27 PM IST
recovers 58 stolen two-wheelers

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਚੋਰੀ ਹੋਏ 58 ਟੂ-ਵੀਲਰ ਬਰਾਮਦ

March 10, 2026 at 12:42 PM IST

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.