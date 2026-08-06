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ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਘੇਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ - ILLEGAL MINING

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ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ (Etv Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 6, 2026 at 4:20 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਅੱਜ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਕਆਊਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ ਦੱਸੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।' ਇਸ ਮੌਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰਿਖਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਅੱਜ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਕਆਊਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ ਦੱਸੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।' ਇਸ ਮੌਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰਿਖਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।

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TAGGED:

ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ
BHRAM SHANKAR JIMPA
ILLEGAL MINING
PUNJAB VIDHAN SABHA MONSOON SESSION

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