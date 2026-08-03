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'AAP-BJP ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੀ', ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ? - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

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ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ (Etv Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 3, 2026 at 8:16 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਗਏ? ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ 'ਆਪ' ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ ਫੜ ਲਏ। ਜੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਪਲੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਗੇ।" ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਨਾ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਡੀਏ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 'ਬਘੇਲ ਗੋ ਬੈਕ' ਦੇ ਲੱਗੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਟਲ਼ਦੇ ਹੋਏ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ।"

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਗਏ? ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ 'ਆਪ' ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ ਫੜ ਲਏ। ਜੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਪਲੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਗੇ।" ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਨਾ ਦੇਰ ਕੀਤੇ ਡੀਏ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 'ਬਘੇਲ ਗੋ ਬੈਕ' ਦੇ ਲੱਗੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਟਲ਼ਦੇ ਹੋਏ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ।"

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TAGGED:

AAP AND BJP
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ
PUNJAB MONSOON SESSION
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
CONGRESS MLA PARGAT SINGH

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