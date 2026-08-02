ETV Bharat / Videos

ਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾ ਅਤੇ ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟ ਕੇ ਮਨਾਈਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ - ਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤੀਆਂ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ਸਾਉਣ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਤੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਝਲਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 2, 2026 at 9:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸਾਉਣ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਤੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਝਲਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟਾਂ, ਪਰਾਂਦਿਆਂ, ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਇਆ, ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਗਾਈਆਂ, ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟੀਆਂ, ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਸੱਗੀ-ਫੁੱਲ ਸਜਾ ਕੇ ਸਾਵਣ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪੀਂਘਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਆ ਕੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸਾਉਣ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਤੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਝਲਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟਾਂ, ਪਰਾਂਦਿਆਂ, ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਇਆ, ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਗਾਈਆਂ, ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟੀਆਂ, ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਸੱਗੀ-ਫੁੱਲ ਸਜਾ ਕੇ ਸਾਵਣ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪੀਂਘਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਆ ਕੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ।

For All Latest Updates

TAGGED:

TEEJ FESTIVAL 2026
TEEJ FESTIVAL CELEBRATED
PUNJABI CULTURE
ਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤੀਆਂ
TEEJ FESTIVAL

ਸੰਬੰਧਤ ਲੇਖ

JALANDHAR ANGANWADI WORKERS PROTEST

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਘਿਰਾਓ, ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

August 1, 2026 at 11:21 AM IST
PROTEST OUTSIDE CM RESIDENCE

CM ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਝੜਪ

July 31, 2026 at 8:34 PM IST
ROAD ACCIDENT IN GURDASPUR

ਕਾਰ ਤੇ ਸਕੂਟਰੀ ਦੀ ਹੋਈ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ, ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਸਕੂਟਰੀ ਸਵਾਰ ਦੀ ਮੌਤ

July 30, 2026 at 9:12 PM IST
SRI FATEHGARH SAHIB ROAD ACCIDENT

ਖੜ੍ਹੇ ਟਰਾਲੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

July 24, 2026 at 7:20 PM IST

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.