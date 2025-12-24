ETV Bharat / Videos

ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਲਵਰੀ ਬੁਆਏ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ - DELIVERY BOY BEATEN UP

ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਲਵਰੀ ਬੁਆਏ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ (Etv Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 24, 2025 at 5:29 PM IST

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਰੇਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਿਗੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਸਵੀਗੀ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਵੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੂਰੁ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  

ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ
DELIVERY BOY ATTACKED IN FIROZPUR
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਤੇ ਹਮਲਾ
ਸਵੀਗੀ ਡਿਲਵਰੀ ਬੁਆਏ
DELIVERY BOY BEATEN UP

