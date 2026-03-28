ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪੀੜਤ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਚਾਈ ਜਾਨ - LAND DISPUTE

ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪੀੜਤ

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 28, 2026 at 6:52 PM IST

ਤਰਨ ਤਾਰਨ : ਪਿੰਡ ਅਮੀਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਖਾਲੜਾ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਿਆ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਲਮਕ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 'ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਅਮੀਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਢੇ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਣਦੇ 562500 ਰੁਪਏ ਉਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਮਗਰਲੇ ਕਰੀਬ 10-11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਿਮਟ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਕੇ ਮੈਂ ਟੈਂਕੀ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ।  

ETV Bharat Punjabi Team

