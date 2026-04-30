ETV Bharat / Videos

ਖੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ - THE PARKED CARS CAUGHT FIRE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ਖੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ (Etv Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 30, 2026 at 7:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਬਠਿੰਡਾ: ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇੜੇ ਅਚਾਨਕ ਖੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਥਾਰ ਅਤੇ ਪੋਲੋਕਾਰ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅੱਗ ਬੁਢਾਓ ਦਸਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ ਗਈ। ਫਾਇਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਉੱਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇੜੇ ਖੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਥੋਂ ਹਟਵਾਇਆ ਗਿਆ। 

ਬਠਿੰਡਾ: ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇੜੇ ਅਚਾਨਕ ਖੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਥਾਰ ਅਤੇ ਪੋਲੋਕਾਰ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅੱਗ ਬੁਢਾਓ ਦਸਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ ਗਈ। ਫਾਇਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਉੱਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇੜੇ ਖੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਥੋਂ ਹਟਵਾਇਆ ਗਿਆ। 

For All Latest Updates

TAGGED:

ਬਠਿੰਡਾ ਚ ਖੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ
VEHICLES CAUGHT FIRE COURT COMPLEX
ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ
ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ
THE PARKED CARS CAUGHT FIRE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Punjabi Team

...view details

ਸੰਬੰਧਤ ਲੇਖ

CAR CAUGHT FIRE

ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਦੇਖਦੇ-ਦੇਖਦੇ ਸੜ ਕੇ ਹੋਈ ਸੁਆਹ, ਗੱਡੀ ਚਾਲਕ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਬਚਾਈ ਜਾਨ

April 28, 2026 at 8:23 PM IST
ANIL SARIN ATTACKED ARVIND KEJRIWAL

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਾਰ, ਕਿਹਾ–“ਗੱਦਾਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣ”

April 27, 2026 at 10:38 PM IST
POLICE OFFICER CAR ACCIDENT

ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵਿੱਚ ਠੋਕੀ ਗੱਡੀ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

April 25, 2026 at 5:20 PM IST
CHECKING OPERATION RAILWAY STATIONS

ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ, ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ

April 24, 2026 at 1:34 PM IST

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.