ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜੀ ਸ਼ੋਅ, ਵੀਡੀਓ ਚ ਦੇਖੋ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅਦਭੁੱਤ ਨਜ਼ਾਰਾ - HOLA MOHALLA 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 4, 2026 at 3:06 PM IST
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ: ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਭੁੱਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ 2026 ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਗਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਅਦਭੁਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਰਾਸਤ ਏ ਖਾਲਸਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਚਮਕਦਾਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਨੁਭਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਆਧਿਆਤਮਿਕ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਨਮੋਹਕ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ: ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਭੁੱਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ 2026 ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਗਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਅਦਭੁਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਰਾਸਤ ਏ ਖਾਲਸਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਚਮਕਦਾਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਨੁਭਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਆਧਿਆਤਮਿਕ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਨਮੋਹਕ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਿਆ।