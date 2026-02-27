ਕਿਸਾਨ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਵਿਦਾ ਕੀਤੀ ਧੀ, ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ - BRIDE HELICOPTER SEND OFF
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : February 27, 2026 at 6:05 PM IST
ਰਾਜਸਥਾਨ/ਨਾਗੌਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਲਕੀ ਜਾਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿਦਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਗੌਰ ਦੇ ਬਿਆਵਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮ੍ਰਿਗੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਟੂ ਦੀ ਧੀ ਮ੍ਰਿਗਾਂਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਹਦੋਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧਮਨੀ ਗੜ੍ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕੁੰਵਰ ਅੰਜੈ ਸਿੰਘ (ਨਨਹੂ) ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁੰਵਰ ਆਦਿਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਾਗੌਰ ਦੇ ਹਰੀ ਸਦਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਛਾਇਆ ਬਿਆਵਰੀ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰਸਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਵਿਦਾਈ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਜਸਥਾਨ/ਨਾਗੌਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਲਕੀ ਜਾਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿਦਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਗੌਰ ਦੇ ਬਿਆਵਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮ੍ਰਿਗੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਟੂ ਦੀ ਧੀ ਮ੍ਰਿਗਾਂਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਹਦੋਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧਮਨੀ ਗੜ੍ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕੁੰਵਰ ਅੰਜੈ ਸਿੰਘ (ਨਨਹੂ) ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁੰਵਰ ਆਦਿਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨਾਗੌਰ ਦੇ ਹਰੀ ਸਦਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਛਾਇਆ ਬਿਆਵਰੀ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰਸਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਵਿਦਾਈ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।