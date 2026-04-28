ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਦੇਖਦੇ-ਦੇਖਦੇ ਸੜ ਕੇ ਹੋਈ ਸੁਆਹ, ਗੱਡੀ ਚਾਲਕ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਬਚਾਈ ਜਾਨ - CAR CAUGHT FIRE
Published : April 28, 2026 at 8:23 PM IST
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਬਟਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਇੱਕ MUV ਟ੍ਰੈਕਸ ਕਰੂਜ਼ੀਅਰ (Trax Cruiser) ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਗ਼ਨੀਮਤ ਰਹੀ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਗ ਇੰਨ੍ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਚਾਲਕ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀ ਚਾਲਕ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਨ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈੱਡ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇਵੇ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਫਟ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਚੱਲਦੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ।
