ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਦੇਖਦੇ-ਦੇਖਦੇ ਸੜ ਕੇ ਹੋਈ ਸੁਆਹ, ਗੱਡੀ ਚਾਲਕ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਬਚਾਈ ਜਾਨ - CAR CAUGHT FIRE

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 28, 2026 at 8:23 PM IST

1 Min Read
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਬਟਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਇੱਕ MUV ਟ੍ਰੈਕਸ ਕਰੂਜ਼ੀਅਰ (Trax Cruiser) ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਗ਼ਨੀਮਤ ਰਹੀ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਗ ਇੰਨ੍ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਚਾਲਕ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀ ਚਾਲਕ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਨ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈੱਡ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇਵੇ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਫਟ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਚੱਲਦੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ।

ਸੰਬੰਧਤ ਲੇਖ

ANIL SARIN ATTACKED ARVIND KEJRIWAL

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਾਰ, ਕਿਹਾ–“ਗੱਦਾਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣ”

April 27, 2026 at 10:38 PM IST
POLICE OFFICER CAR ACCIDENT

ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵਿੱਚ ਠੋਕੀ ਗੱਡੀ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

April 25, 2026 at 5:20 PM IST
CHECKING OPERATION RAILWAY STATIONS

ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ, ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ

April 24, 2026 at 1:34 PM IST
TERRIBLE ROAD ACCIDENT ON FEROZEPUR

ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕੋਰਪੀਓ ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰ

April 21, 2026 at 5:05 PM IST

