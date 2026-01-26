LIVE: 77ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ: ਕਰਤੱਵਯ ਪੱਥ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੰਗ, ਸ਼ਾਨ-ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ - 77TH REPUBLIC DAY PARADE LIVE
Published : January 26, 2026 at 10:07 AM IST|
Updated : January 26, 2026 at 10:13 AM IST
77th Republic Day Live: ਭਾਰਤ ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 26 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣਾ 77ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖੇਗੀ। ਪਰੇਡ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ। 77ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਈ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮੀ ਲੈਣਗੇ। 77ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁੱਧ ਸਮਾਰਕ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ।
