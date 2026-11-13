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ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 246ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ

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ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 246ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਰਾਮਬਾਗ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਸੇਵਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 13, 2026 at 8:53 PM IST

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ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅੱਜ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 246ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰਾਮਬਾਗ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਸੇਵਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 13 ਨਵੰਬਰ 1780 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 84 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮਬਾਗ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਧੰਨ-ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਰਾਮ ਬਾਗ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਹਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਸੇਵਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂੰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਤੇ ਬਰਸੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰਾਮ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਦੇ ਹਾਂ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅੱਜ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 246ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰਾਮਬਾਗ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਸੇਵਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 13 ਨਵੰਬਰ 1780 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 84 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮਬਾਗ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਧੰਨ-ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਰਾਮ ਬਾਗ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਹਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਸੇਵਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂੰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਤੇ ਬਰਸੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰਾਮ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਦੇ ਹਾਂ।

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TAGGED:

SHERE PUNJAB BIRTH ANNIVERSARY
246TH BIRTH ANNIVERSARY
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ 246ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ
ਅਕਾਲ ਸੇਵਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ
MAHARAJ RANJIT BIRTH CELEBRATE

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