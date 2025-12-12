ETV Bharat / Videos

ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ 200 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹ, ਸੁਆਦ ਲੈਣ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ - RAM BHAI TEA SHOP

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 12, 2025 at 1:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ-ਗਰਮ ਚਾਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਹਰ ਗਲੀ, ਮੁਹੱਲੇ, ਕੋਨੇ ਅਤੇ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਮ ਭਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 200 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਰਾਮ ਭਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ ਲੈਮਨ ਟੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਦਾ ਸੁਆਦ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਭਾਈ ਦੇ ਚਾਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲ ਪਈ।

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ-ਗਰਮ ਚਾਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਹਰ ਗਲੀ, ਮੁਹੱਲੇ, ਕੋਨੇ ਅਤੇ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਮ ਭਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 200 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਰਾਮ ਭਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ ਲੈਮਨ ਟੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਦਾ ਸੁਆਦ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਭਾਈ ਦੇ ਚਾਹ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲ ਪਈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

BHUBANESWAR FAMOUS TEA SHOP
RAM BHAI SHOP IN BHUBANESWAR
TEA VARIETIES ON RAM BHAI SHOP
ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ 200 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹ
RAM BHAI TEA SHOP

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Punjabi Team

...view details

ਸੰਬੰਧਤ ਲੇਖ

Sultanpur Lodhi robbery

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ

December 12, 2025 at 9:18 AM IST
Simarjit Bains

ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ: ਬੈਂਸ

December 11, 2025 at 6:27 PM IST
1971 INDO PAK WAR

1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ

December 11, 2025 at 5:39 PM IST
Drug capsules recovered

ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਹਰ ਵਿਕ ਰਹੇ ਸੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਕੈਪਸੂਲ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ

December 9, 2025 at 8:59 PM IST

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.