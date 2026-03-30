ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਤਕ ਉਤਸਵ - 1ST HERITAGE AND MILITARY FESTIVAL
Published : March 30, 2026 at 3:03 PM IST
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਤਕ ਉਤਸਵ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਰੋਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਵਿਰਾਸਤ, ਫੌਜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮਿਲਟਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੋਲਡਨ ਐਰੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਫੌਜ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ 'ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਐਰੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨਰਾਲ ਦੁਆਰਾ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
